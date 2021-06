Stark, rau, von außergewöhnlicher Substanz: Die Stimme von Tina Turner ("What’s Love Got To Do With It") ist ein Geschenk, seit die Wahlschweizerin (81) mit 17 begann, in einem Nachtclub in St. Louis aufzutreten. Der Dokumentarfilm "Tina" verwöhnt seine Zuseher ab der ersten Sekunde damit.