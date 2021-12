Es gibt Kinderbücher, die so hellsichtig sind, dass sie mit den Jahren an Aktualität sogar dazugewinnen. "Momo", der 1973 erschienene Märchenroman von Michael Ende, ist so eines. Die 1986 mit Radost Bokel in der Titelrolle verfilmte Erzählung über dieses wundersame Mädchen, das wunderbar zuhören kann, auf diese Weise Zeit verschenkt und die Herzen der Menschen öffnet, feierte am Samstag in der Bühnenfassung von Henry Mason im Linzer Theater des Kindes eine beeindruckende Premiere.

Katharina Schraml stattet ihre Momo in der Regie von Julia Ribbeck mit einem unaufgesetzten Zauber aus, der nicht nur die Dorfbewohner Beppo Straßenkehrer (Matthias Hacker), Bella Capelli (Simone Neumayr) und Nino Cantina (David Baldessari) verführt, sondern im Handumdrehen auch das Publikum aller Altersklassen. Die Bühne von Isabella Reder ist eine schlau gebaute Wunderkiste.

Die bunte Truppe plaudert miteinander, feiert Feste und geht leidenschaftlich ihrer Arbeit nach. Das Leben ist leicht in diesen Tagen, bis die Grauen Herren von der Zeitsparkasse samt ihren trügerischen Versprechen auftauchen. Zum Eigennutz verteilen sie Tipps, wie man Zeit sparen könnte. Wer hier an Smartphones und Tablet-Computer denkt, liegt nicht so verkehrt. Stress greift um sich, mit einem Mal zählt nur, was ökonomisch verwertbar ist. Momo schafft es mithilfe der zauberhaften Schildkröte Kassiopeia, die Geschäfte der Grauen Herren zu entschlüsseln und diese in die Flucht zu schlagen. Ein Bravo für alle Beteiligten. (pg)

Fazit: Das Linzer Theater des Kindes tut gut in dieser pandemischen Zeit. Eine feine Stunde sinnlicher und sinnvoller Unterhaltung.