Wie man die Genetik der Musik entschlüsselt

Ursprünglich war der in Klagenfurt geborene Ingolf Wunder ein vielversprechender Geiger. Per Zufall wurde sein pianistisches Talent vom Linzer Klavier-Professor Horst Matthaeus entdeckt und am Bruckner-Konservatorium (jetzt Bruckneruni) gefördert. Beim honorigen Chopin-Wettbewerb räumte er etliche Preise ab und seine Weltkarriere setzte sich in Bewegung. Aus Verbundenheit mit Intendant Peter Gillmayr musiziert Wunder regelmäßig im Atrium in Bad Schallerbach – so auch am 2. März (17 Uhr).