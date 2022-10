Heute feiert der Verein dahinter, die „Altstädter Bauerngmoa“, sein 110-Jahr-Jubiläum und stellt um 16 Uhr in den Redoutensälen ein Buch vor, das die bewegte Vereinsgeschichte dokumentiert. Wann genau anno 1912 der Verein gegründet wurde, liegt im Dunkeln. Fest steht, dass sieben Männer und eine Frau dabei waren. „Das waren Mühlviertler, die in Linz eine Arbeit gefunden hatten und ihre Brauchtum auch in der Stadt pflegen wollten“, sagt Alfred Läpple, seit 2010 Obmann.