Wie Lebensmittel kreativ wiederverwertet werden

Dieses Problem lösten die Designerinnen Anastasia Pistofidou und Marion Real sowie ihre Partner kreativ. Sie entwickelten in ihrer Heimatstadt Barcelona einen Kreislauf, in dem Speisen eine neue Verwendung finden. Sie stellen zum Beispiel aus Speiseresten Hundefutter her oder aus alten Ölen Seifen.

Für dieses Projekt namens "Remix el Barrio, Food Waste Biomaterial Makers" werden die Künstlerinnen mit dem mit 20.000 Euro dotierten Starts Prize der Kommission der Europäischen Union ausgezeichnet. Damit werden Projekte ausgezeichnet, die an der Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie Trends aufzeigen. Das Linzer Ars Electronica Center trägt mit mehreren Partnern den Preis aus.

Zweite Preisträger sind Johan Palmesino und Ann-Sofi Rönnskog, die im Projekt "Oceans in Transformation" die Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Weltmeere untersuchen. (hes)