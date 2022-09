Dem heute startenden Ars Electronica Festival an elf Standorten unter dem Titel "Welcome to Planet B" ist eine riesige Besucherflut zu wünschen. Maßgeblich wäre obendrein, dass sich politische Mandatare und Entscheider von dieser Überfülle an künstlerischen Wegweisern in Richtung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Achtsamkeit verführen lassen. Und damit die Verflechtung von Kunst, Technologie und Wissenschaft als Hilfestellung begreifen.