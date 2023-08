Wie Kunst alte Leerstände zu neuem Leben erweckt

Thomas Gegner (v.l.), Jakob Kinz und Reinhard Jordan in der ehemaligen Waagenfabrik Paschil in Wels, die derzeit für eine Ausstellung genützt wird.

Eine einstige Waagenfabrik mitten in Wels, eine ehemalige Leichenhalle in Weißkirchen, eine alte Metzgerei in Ebensee: drei Gebäude, die seit Jahren leer stehen und erst durch die Kunst aufblühen. Thomas Gegner hat die ehemalige Waagenfabrik Paschil mitten in Wels entdeckt. Nach der Schließung wurde sie als Lager genutzt, nun ist sie eine Ausstellungshalle. Bis 15. September stellen hier 16 Künstlerinnen und Künstler aus, darunter Anna Maria Brandstätter und Marco Prenninger. Ein paar Häuser