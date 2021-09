Wie Künstler und Kulturschaffende gerechter bezahlt werden könnten

Wie kann die Entlohnung für Kulturschaffende in Österreich gerechter werden? Diese Frage versuchen Bund, Länder und Künstler-Interessenvereinigungen in dem im Vorjahr angelaufenen "Fairness-Prozess" zu beantworten. Mit einem Symposion wurde gestern in Wien Zwischenbilanz gezogen, mit dabei waren Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Vertreter mehrerer Bundesländer.