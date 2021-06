Hier sind wahre Helden gesucht: Die Virtual-Reality-Brille aufgesetzt, zwei Controller in der Hand, und schon steht der Spieler mitten im Kampf gegen die Coronakrise. Versetzt in eine unwirtliche Landschaft, muss er auf ihn zurasende Coronaviren mit zwei Desinfektionsflaschen abknallen. Einmal getroffen, verwandelt sich das Virus in Klopapierrollen oder Masken.