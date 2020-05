Wie in Corona-Zeiten millionenteure Kunstwerke im Spiel bleiben

Die Corona-Krise verunsichert die Welt und damit Käufer teurer Werke berühmter Künstler? Mitnichten. Ab 26. Mai kann etwa exklusiv auf der Website des US-Auktionshauses Sotheby’s ein Gemälde einer Größe der romantischen Marinemalerei ersteigert werden: "Der Golf von Neapel" (1841) vom Russen Iwan Aiwasowski. Schätzwert: 900.000 bis 1,7 Millionen Euro.

Insgesamt listet Sotheby’s gut 40 alleine im Mai laufende Online-Auktionen auf, im Angebot sind Arbeiten vieler der ganz Großen des 20. Jahrhunderts wie Renoir, Picasso, Miro und Matisse. Das Netz ist schnell zum praktikablen Ausweichplatz für Händler und Käufer geworden. Der unfreiwillige, doch lukrative Testballon für die Branche, die im Bereich Kunst und Antiquitäten 2019 bereits Online-Verkäufe im Umfang von knapp sechs Milliarden Euro registrierte, wurde die Art Basel Hong Kong. Wegen der Corona-Pandemie verlegte man sie von 18. bis 23. März ins Netz. 235 Aussteller präsentierten 2000 Werke im Wert von 250 Millionen Euro in virtuellen Schauräumen. Es funktionierte.

Ein Werk der zeitgenössischen Amsterdamer Künstlerin Marlene Dumas kam für 2,4 Million Euro unter den Hammer, eine Collage von Andy Warhol aus 1987 um knapp eine Million Euro. Die Händler berichteten von zahlreichen neuen Kontakten. Teils war von einer Demokratisierung die Rede – Landesgrenzen und "Standesdünkel" würden fallen – und von mehr Transparenz, da im schnelllebigen Netz "Preise auf Anfrage" ineffektiv sind. Letztlich stammt die bietende Klientel wohl aus den bekannten Kreisen aus China, den USA und Großbritannien. Woher aber rührt das Interesse an Kunst großer Namen zeitloser Güte – trotz Covid-19 ungebrochen? Das Wirtschaftsmagazin Forbes stellte die These auf, dass jene, die aus dem im März extrem schwankenden Aktienmarkt Kapitel gezogen haben, nun Kunst kaufen. Werke von hohem Wert werden derzeit aber genauso als Sicherheiten entdeckt – einerseits für Kredite, die flüssig halten sollen, andererseits fragten bei der Bank of America auch Sammler an, die an Wertpapiere gebundene Schulden auf Kunst verlagern wollten. Als der Ölpreis um 30 Prozent fiel, berichtet der Kunstinvestmentfonds "Fine Art Trust", bat ein Kunde um Hilfe. Er wollte ein Werk von Basquiat einsetzen, um neu investieren zu können. Dessen Wert: mehr als neun Millionen Euro.

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at