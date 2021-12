Wie im schicken Schatten der Streif gemordet wird

Luxusuhren und sauteure Fetz’n in den Auslagen, Protz-Sportwagen auf den Straßen: In Kitzbühel frönen Gutbetuchte und Promis ungehemmt ihren winterlichen Urlaubsfreuden. In diese dekadente Glitzerwelt im Schatten der Streif verpflanzt der Streaminganbieter Netflix seine morgen anlaufende, im Tirolerischen sowie in Berchtesgaden gedrehte Thriller-Serie "Kitz". Sich nachhaltig aufbauende Spannung. Geschliffene Dialoge.