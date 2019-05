Wie Hitlers Ideologie in Kinderköpfe wandert

"In meinem Haus wird keine jüdische Musik gespielt." Vater Thorsten schlägt den Holzdeckel des Klaviers zu, quetscht die Finger seiner Tochter Marrit ein, die ein Stück von Mendelssohn geübt hat.

Diese Szene ereignet sich in "Kleine Germanen" nicht in der NS-Zeit, sondern 2000. Denn der aus dem Iran stammende Mohammad Farokhmanesh und der Deutsche Peter Geiger bleiben als Macher des Filmes eben nicht, wie viele andere Regisseure bisher, in der Zeit bis 1945 stecken. Das Duo ist einen viel mutigeren, in diesem Genre noch immer außergewöhnlichen Weg gegangen: Sie sezieren nicht das System "Führer", sondern analysieren und veranschaulichen, wie "alte" Ideologie bis heute das Miteinander durchsetzen kann. Dafür setzen sie bei der Erziehung von Kindern im rechtsradikalen Umfeld an. So ist Marrit die Tochter von Elsa, deren noch immer stolz deutschnationaler Großvater sie in den 70ern "hart wie Kruppstahl" machen wollte. Ihre Mutter-Tochter-Geschichte basiert auf einem zentralen Einzelschicksal und weiteren Biografien. Sie wird verdichtet und zum Schutz der realen Kinder als Animation erzählt. Erweitert von Interviews mit Experten, Insidern, Aussteigern und Mitgliedern neuer rechter Bewegungen, die über Erziehung sprechen. Ein genaues, rechtlich sauber recherchiertes, redlich ausgewogenes Zeitdokument über ein Problemfeld, das schnellstens Teil öffentlicher Debatten werden muss. (nb)

"Kleine Germanen": A/D 2019, 89 Min.,

