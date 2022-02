Wie hält es Oberösterreich mit dem Katholizismus?

Mit "Zehn Ave Maria" überschreiben auch Regisseur Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura (Text/Konzept) ihr Dokumentartheater, das am Samstag in den Linzer Kammerspielen (19.30 Uhr) Premiere feiert. Die beiden, die bereits den Linzer "Swap" und die "Voest" dramatisch untersucht haben, recherchierten nun zum Katholizismus in Oberösterreich.