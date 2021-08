Fix ist: Die Show muss weitergehen! Trotz des Todes von Charlie Watts absolvieren die Rolling Stones die 13 Termine ihrer anstehenden US-Tournee wie geplant. Das gab der Veranstalter jetzt bekannt. Der Auftakt dieses Abschnitts der "No Filter Tour" steigt am 26. September in St. Louis, der letzte Auftritt ist am 20. November in Austin. Dazwischen stehen Termine u.a. in Nashville, New Orleans und Las Vegas auf dem Plan.