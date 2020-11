Es war ein Chorausflug, der für Katharina Obereder zum Erweckungserlebnis wurde. Mit dabei war ein Musiker des Musikvereins, der sich aus Spaß eine Gießkanne an die Lippen hielt und ein paar Töne herausposaunte. Dann probierte es die kleine Katharina – und brachte tatsächlich Klänge heraus. Von da an war klar: "Ich will zum Musikverein", erinnert sich die Posaunistin heute.