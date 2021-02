Wie Facebook einen ganzen Kontinent in digitale Geiselhaft nimmt

In einem beispiellosen Schritt hat Facebook den Kontinent Australien "entfreundet". Der Streit um ein geplantes Gesetz für digitale Plattformen ist eskaliert, seit Donnerstag blockiert der US-Social-Media-Riese in "Down Under" sämtliche Nachrichteninhalte sowie Wetter- und Katastrophenwarnungen der dortigen Behörden. Australische Nutzer können überdies fortan weder Inhalte von heimischen noch von internationalen Nachrichtenseiten teilen.