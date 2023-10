Am 8. März 1923 trafen "sich erstmals sangesfreudige Männer" zur Stimmprobe, wie in der Festschrift des Hausruckchors zu lesen ist. Am 28. Oktober 1923 folgte das feierliche Debütkonzert der neu geformte Sängerrunde Plötzenedt, benannt nach der Ortschaft in Ottnang am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck).