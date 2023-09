Wie es bei "Soko Linz" weiter geht

Derzeit werden in Linz die letzten Szenen für die dritte Staffel der Serie „Soko Linz“ gedreht. So konnten Passanten gestern in der Pfarrgasse mitverfolgen, wie ein Zauberer vor Zuschauern ein rotes Tuch verschwinden ließ, gefilmt von mehreren Kameras, während Tonassistenten riesige Mikrofone über die Szenerie hielten. Plangemäß brach das Publikum in Jubel aus. Nach einigen Anläufen war die Szene im Kasten.