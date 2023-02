Theresa Martini verwandelt sich in die Zeitzeugin Inge Ginsberg.

"Mein größtes Talent ist Überleben", sagt die 94-jährige Inge Ginsberg in einer TV-Talentshow in der Schweiz, wohin die Jüdin 1942 mit Bruder und Mutter flüchten konnte. 2021 ist die NS-Zeitzeugin gestorben. Wie können wir uns – jenseits von Fakten und Opferzahlen – an den Holocaust erinnern, wenn die letzten Zeitzeugen nicht mehr sind?