Wie eine rabiate Putzfrau die Ennser Kleinkunstkartoffel abstaubte

Voller Körpereinsatz, skurrile Ideen, bissiger Humor: Mit Anja Kaller aus Wien durfte am Sonntagabend eine würdige Siegerin die Ennser Kleinkunstkartoffel mit nach Hause nehmen. Die Pädagogin setzte sich bei der 13. Auflage des Kabarett-Wettbewerbs vor 450 Zuschauern in der Ennser Stadthalle gegen vier Kollegen und ein Duo durch. Jeder der sechs Bewerber hatte zehn Minuten, um das Publikum zu überzeugen, das in der Pause über den Sieg entschied.

Anja Kaller zeigte sich in ihrem Auftritt wandlungsfähig. Sie begann mit einer Parodie auf Tierlady Edith Klinger, die jahrelang im ORF herrenlose Tiere vermittelte. Kaller hatte ebenfalls schwierige Fälle im Angebot, etwa – in Anspielung auf Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache – einen deutschen Pinscher, den sie aus einer unverschuldeten Falle retten musste und der sich oft in Sporttaschen verbiss. Oder (in Andeutung auf FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl) einen kleinwüchsigen Pitbull, der von einem Ponyhof kam und gerne bei Pferden lebt. Danach fegte Kaller als bosnische Putzfrau mit einem Rap über die Bühne, dessen Text aber leider akustisch kaum zu verstehen war.

Auch das restliche Teilnehmerfeld zeigte beachtliche Entertainment-Qualitäten und unterhielt die Zuschauer mit feinem Schmäh: Ben Marecek und Nikita Musner gerieten sich, wie einst Farkas und Waldbrunn als "G’scheiter und Blöder", über Geschlechterkampf und Religion in die Haare, Wolfgang Hubers Kunstfigur "Wanger Martina" jodelte herrlich falsch als "Monika Gruber für Arme", Georg Wochinz philosophierte über die Nutella-Familie und Meister Proper. Etwas langatmig geriet der Auftritt von Michael Lang. Einzig Markus Oswald hätte mit seinen derben Songs besser ins Bierzelt als auf die Kabarettbühne gepasst. Dank witziger Moderation von Clemens Maria Schreiner, gelungenem Show-Act der Geschwister Radeschnig und feuriger Musik von Klakradl ein überaus unterhaltsamer Abend.

Eine Aufzeichnung ist voraussichtlich am 27. Februar um 22.50 Uhr auf ORF III zu sehen.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at