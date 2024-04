Wie eine Mutter die Kraft findet, ihre beeinträchtigte Tochter loszulassen

Eine Dreiecksbeziehung zwischen Mutter, Tochter und Schwiegersohn in spe: Sarah Schütz als Margaret Johnson, Valerie Luksch als 26-jährige Clara und Lukas Sandmann als Florentiner Fabrizio (20)

Bilder sagen zwar meistens mehr als tausend Worte. Einer Macht muss sich das Visuelle dennoch oft geschlagen geben: der Musik. Sie kann Unaussprechliches nicht nur ausdrücken, sondern emotional auch begreifbar werden lassen. Am Samstagabend war es allein ein fünfköpfiges Ensemble, das bei der österreichischen Erstaufführung des Musicals "Das Licht auf der Piazza" in der BlackBox im Linzer Musiktheater diese Kraft eindrucksvoll bewies. Unter dem Dirigat von Juheon Han (auch am Piano) übersetzten