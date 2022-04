Der Ennser Klavierbauer Bruno Weinberger ist an sich ein besonnener Mann. Doch eine EU-Verordnung vom 19. Jänner hinsichtlich der Einschränkung des Handels mit Elfenbein und die Auswirkungen auf seinen Betrieb bringen ihn zur Weißglut: "Die Verordnung ist enorm geschäftsschädigend und kriminalisiert uns Klavierbauer." "Ich bin fast in Ohnmacht gefallen" Ähnlich argumentiert sein Kollege Philipp Schneider aus Hainburg: "Als ich das gehört habe, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Da wird der