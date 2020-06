Mit ihren Dokumentarfilmen blicken Gloria Gammer (Jahrgang 1985) und Joachim Iseni (geboren 1986) tief ins Land und in Familienbetriebe zweier Sparten, in denen eine reguläre Pension oft undenkbar erscheint: Wirtshausleben und Landwirtschaft. In "2268, früher" begleitet Gloria Gammer, die in Spanien Regie studierte, ihre Großmutter Marianne an den letzten Tagen "ihres" Gasthauses, bevor es aus der Familie gegeben wird, auf dem Georgihof in St. Georgen an der Gusen.