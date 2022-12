Wie ein Regie-Trio die Großproduktion "Schrille Nacht" stemmte

Familien und Filme tappen gerne gleichsam in diese Falle: Geht es um Weihnachten, lässt man alte Muster zuschnappen. Mama kauft und kocht, Vater kämpft mit dem Baum, Chaos muss in Kitsch übergehen. Man denke an den wohl beliebtesten Festtagsfilm Österreichs: "Single Bells" (1997). In "Schrille Nacht", einer Ko-Produktion von ORF und arte, will man neue, moderne Töne treffen. Heute feiert die aus sieben Episoden bestehende Produktion Premiere (20.15, ORF 1).