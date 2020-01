Wie ein kontroverses Politikjahr plötzlich zum Schenkelklopfer wird

Ex-Innenminister Herbert Kickl mit zufriedener Miene auf seinem Polizeipferd, Donald Trump, der sich beim Staatsbesuch breitbeinig vor die zierliche Queen drängt, Schauspielerin Christiane Hörbiger in ihrem grotesken Wahlkampfvideo für Sebastian Kurz: Es brauchte nur wenige TV-Bilder – und schon war das Jahr 2019 in seiner ganzen Absurdität wieder präsent. Ein Blick, eine Geste, ein Geräusch genügte den beiden Satirikern Peter Hörmanseder und Robert Stachel von maschek bei ihrem Jahresrückblick am Mittwoch im Linzer Posthof, um ihre Finger in Wunden zu legen, die wohl so mancher Politiker gerne im Archiv dem Vergessen anheimgestellt hätte. Umso genussvoller gruben beide genau solche TV-Szenen wieder aus, schnitten sie neu zusammen und unterlegten sie live mit neuem Text.

Freilich entstand dadurch ein sehr subjektiver Blick auf das vergangene Jahr, der aber gerade in der ironischen Zuspitzung die Wahrheit, oder zumindest ein Körnchen davon, entblätterte. So ließen die beiden Pamela Rendi-Wagner vollen Ernstes in getragener Stimme sagen: "Wir stehen auf der Seite der Verlierer." Wohl ein Hinweis auf ihr seltsames Resümee am Abend der verlorenen Nationalratswahl am 29. September, als sie ihren Fans verkündete: "Die Richtung stimmt." Ebenfalls nicht fehlen durfte das Ibiza-Video, das in der Textversion von maschek lediglich dazu diente, die ungeliebte nordkoreanische Verwandtschaft von Johann Gudenus vorzustellen. Mitunter sank aber das Schmäh-Niveau etwas tief, zum Beispiel wenn Rainer Pariaseks Nachname zu "Pariasack" verballhornt wurde.

Krönender Abschluss: "Last Christmas" mit Weihnachtsvideos von Heinz-Christian Strache und Norbert Hofer bis Brigitte Bierlein. Halleluja, wie schön!

Fazit: Ein unterhaltsamer Abend, der zeigte, wie befreiend es ist, über das politische Geschehen und sein Personal herzlich zu lachen.

maschek: "Das war 2019", 15. Jänner, Posthof Linz

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at