Die Meisterklasse Metall an der Linzer Kunsthochschule, der heutigen Kunstuniversität, war in verschiedener Hinsicht besonders. Deren Leiter von 1973 bis 2001, Helmuth Gsöllpointner, prägte die Absolventen, die heute in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Einer von ihnen, der Bühnenbildner Stefan Brandtmayr, gestaltete nun vier Ausstellungen zu Ehren Gsöllpointners.