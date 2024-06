Geburtstags-Open-Air in Ansfelden: Wie ein gewaltiges Ereignis zu einem großen verkleinert wurde

Linz poliert gerne eine vermeintlich weltstädtische Grandezza mit Hipster-Tupfern. Bisweilen stolpert die Landeshauptgemeinde dann doch über die eigenen Füße: Ganz Europa hätte das Konzert am 4. September in Ansfelden zum 200. Geburtstag Anton Bruckners hören und sehen sollen. Per Live-Übertragung des ORF im Hauptabendprogramm sollte das Musikereignis vom Zusammenschluss der europäischen Sender (EBU, European Broadcasting Union) als gewaltige Eurovision-Übertragung ausgestrahlt werden.