Wie ein Damen-Quintett einen Hit "verbrasst" hat

In den Proberäumen der heimischen Chöre und Blasmusikkapellen sowie in den Musikschulen gibt es im Moment ein bestimmendes Thema. Die Frage lautet: Wie können wir den Sommerhit "Sie" der Poxrucker Sisters so arrangieren, dass zum Schluss ein Privatkonzert im eigenen Proberaum oder Klassenzimmer mit dem Musikerinnen-Trio herausschaut? Erlaubt ist in den Videos (30 bis 90 Sekunden) musikalisch so weit alles, letztlich geht es aber um die ausgefallenste Interpretation dieser musikalischen Hommage an die Frau.

Frauen mit Männerinstrumenten

Unterstützt wurden Stefanie, Christina und Magdalena Poxrucker bei ihrer Hitnummer vom Damen-Brass-Quintett "Brassessoires". Posaunistin Katharina Obereder hat das damals erste rein weibliche Brass-Ensemble im Jahr 2011 mitbegründet. Als die "Poxis" auf sie zugekommen sind, um "Sie" zu "verbrassen", war das Quintett sofort dabei, sagt die Sighartingerin. Erstens, weil die Brassessoires das als Ehre empfanden, und zweitens, weil Blechbläserinnen in diesem oft männlich dominierten Register einiges zu erzählen haben. Katharina Obereder: "Als wir vor zehn Jahren begonnen haben, da waren wir wirklich etwas Besonderes. Viele waren vor den Konzerten skeptisch und im Nachhinein ziemlich überrascht."

Lieder wie "Sie", die ein aufgeklärtes Frauenbild transportieren, sind für die Posaunistin "leider auch heute noch immer nötig. Zum Beispiel, wenn man sich anhört, welche Texte diese Ballermann-Songs transportieren."

Videos: Die Poxrucker Sisters und Brassessoires mit einer Unplugged-Version von „Sie“

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Poxrucker Sisters: "Sie" Brassessoires Bläserinnen-Tutorial:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Poxrucker Sisters: "Sie" Tutorial 3stimmig:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

So nehmen Sie teil

Das Video der Poxrucker Sisters und Noten zum Herunterladen findet man hier. Posten Sie ab heute bis 11. November Ihre Version von „SIE“ (30-90 Sekunden) auf Ihren Social-Media-Kanälen. Verlinken Sie die Poxrucker Sisters und die OÖN in diesem Beitrag:

@poxruckersisters &

@ooenachrichten (Facebook) @poxruckersisters_official & @nachrichten.at (Instagram). Und verwenden Sie die Hashtags #sieimproberaum,

#proberaumkonzert,

#ooenchallenge.

Zu gewinnen gibt’s ein Proberaum-Konzert der Poxrucker Sisters, einen Gastauftritt beim Poxrucker Sisters Konzert und Konzertkarten.