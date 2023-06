Wie die Summerauerbahn zum Festival-Ort wird

Ein ökologisches Signal setzt das „Festival der Regionen“ in seiner 16. Ausgabe und seinem 30-jährigen Jubiläum. In der Vergangenheit wurde kritisiert, dass es als eines der wichtigsten Festivals für zeitgenössische Kunst in Oberösterreich nur mit dem Auto erreichbar war. Daher entschieden sich die Veranstalter dazu, es entlang der Summerauerbahn stattfinden zu lassen. Insgesamt 13 Gemeinden sind beteiligt: Linz, elf Gemeinden im Mühlviertel und Horni Dvoriste in Tschechien.