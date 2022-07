Wie die Salzburger Zauberflöte im zweiten Anlauf repariert wurde

Schluss mit dem Zirkus! 2018 hatte sich Lydia Steier mit ihrer Inszenierung von Mozarts „Zauberflöte“ bei den Salzburger Festspielen in veritable Widersprüche verwickelt, Nicht zuletzt wegen einer überfrachteten Ästhetik. Nun hat Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser Steier die Chance gegeben, ihre Regie zu überarbeiten. Und seit Samstagabend ist klar: Es hat sich gelohnt. Steier gelingt ein prägnanteres Kondensat ihrer zirzensischen Arbeit, indem sie Showeffekte weglässt. Großen Anteil daran hat der Umzug vom Großen Festspielhaus ins wesentlich kleinere Haus für Mozart.

Steiers Grundkonzept bleibt, indem das Libretto der Mozart/Schikaneder-Oper weiterhin den Rahmen bildet. Der Großvater (Roland Koch) einer großbürgerlichen Familie erzählt die Geschichte seinen drei Enkeln als Gute-Nacht-Geschichte. Das hat den wohltuenden Nebeneffekt, dass Koch die Mehrzahl der Sprechpassagen übernimmt – wofür man angesichts der oft auf Krippenspielniveau sprechenden Sängerinnen und Sänger dankbar ist. Die gesamte „Zauberflöten“-Welt entspringt also in der sich über zwei Ebenen erstreckenden Villa der kindlichen Fantasie, die hysterische Mutter ist mit der Königin der Nacht gleichgesetzt. Tamino ist ein Zinnsoldat, und der Fleischersohn wird zu Papageno. Auch die Kuscheltiere bekommen einen Auftritt.

Der 1978 in den USA geborenen, nun in Europa lebenden Steier gelingt der Director’s Cut dieses Mal besser, weil sie philosophische Fragen des Werks mitliefert. Die Frauenfeindlichkeit der Oper wird ebenso besprochen wie die männerbündlerische Kriegslust. Als Shootingstar offenbart sich Joana Mallwitz (*1986) als Dirigentin der Philharmoniker. Sie startet provozierend langsam, um sich in teils aberwitzige Tempi mit der Inszenierung symbiotisch zu steigern.

Regula Mühlemann ist eine klangschöne Pamina, Michael Nagl ein charmanter, sämiger Papageno, und dass Tareq Nazmi nach 2018 von der Nebenrolle zum bassstarken Sarastro aufgerückt ist, entpuppt sich als Glücksgriff. Die andere Gruppe führt der junge Schweizer Mauro Peter als Tamino an, der auch diesmal in der Höhe wackelt. Brenda Rae hat als Königin der Nacht das Glück, dass sie anders als ihre Vorgängerin 2018 keinen Hörnchenhelm tragen muss, was ihr aber nicht zu einem eleganten Bewältigen der halsbrecherischen Partie verhilft.

Fazit: Zusammen mit den Wiener Philharmonikern gestaltete die deutsche Dirigentin Joana Mallwitz den zweiten Regie-Versuch Lydia Steiers als musikalisches Ereignis.