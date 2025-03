Ausstellung: Wie die Nazis in die Erziehung eingriffen

Ab Freitag zeigt der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim in Alkoven eine neue Ausstellung: Sie widmet sich dem "Lebensborn"-Heim Wienerwald in Feichtenbach in der Gemeinde Pernitz in Niederösterreich. Ziel des nationalsozialistischen "Lebensborn"-Vereins war es, Schwangerschaftsabbrüche unverheirateter Frauen zu verhindern. Aufgenommen wurden aber nur Frauen, die den Vorstellungen der SS entsprachen. Der "Lebensborn" unterstützte sie finanziell und versuchte, Einfluss auf die Erziehung der Kinder zu nehmen. Zwischen 1938 und 1945 kamen in dem Heim am Rande des Wienerwaldes rund 1350 Kinder zur Welt.

Zwischen dem Schloss Hartheim, in dem von Mai 1940 bis Ende 1944 30.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter ermordet wurden, und dem "Lebensborn"-Heim gibt es eine Verbindung: Beide waren Teil der rassistischen Bevölkerungspolitik des NS-Regimes. Die Ausstellung ist bis 21. April in der Sala terrena im Schloss Hartheim zu sehen. Sie wurde vom Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung und der Universität Graz entwickelt.

Der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 15 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Infos gibt es auf schloss-hartheim.at

