Wie die Kunst gegen den Klimawandel kämpft

Mit den Starts-Preisen zeichnet die EU-Kommission seit 2016 Projekte aus, die Wissenschaft, Technik und Kunst verbinden. Die Organisation liegt seit Beginn in den Händen des Ars Electronica Centers (AEC).

Heuer geht der mit je 20.000 Euro dotierte Preis an zwei Umweltprojekte aus Großbritannien und Irland. In der Kategorie „Artistic Exploration“ erhält Alexandra Daisy Ginsberg die Trophäe, die beim Festival Ars Electronica von 6. bis 10. September in Linz überreicht wird. In ihrem Projekt „Pollinator Pathmaker“ versucht sie für Insekten attraktive Gärten und Parks zu gestalten. Dazu nutzt die Britin künstliche Intelligenz. Über die Plattform pollinator.art kann sich jeder einen per Algorithmus ausgearbeiteten Bepflanzungsplan erstellen lassen, der auf das Grundstück abgestimmt ist. „Es ist wie eine lebendige Skulptur“, sagt Ginsberg. Bisher wurden bereits Gärten in Cornwall, London und Berlin angelegt.



Den Preis der Kategorie „Innovative Collaboration“ erhält der in New York lebende Ire Richard Mosse. Mit seinem Videoprojekt „Broken Spectre“ dokumentiert er mit seinem Team die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes. In einer 74-minütigen Video-Installationzeigt er dank extra entwickelter Bildgebungsverfahren den Regenwald, wie man ihn noch nie sah. Dabei stützt er sich auf drei Stilmittel: Bilder aus der Vogelperspektive, in Schwarz-Weiß und stark vergrößerte Nahaufnahmen.

Insgesamt gab es 1637 Einreichungen aus 78 Ländern. Daraus filterte die Jury 18 Nominierungen, zehn lobende Erwähnungen und zwei Sieger. „Viele der Arbeiten orientieren sich an den ökologischen Krisen“, sagte Gerfried Stocker, Leiter der Ars Electronica. Kollaborationen seien zentrale Fragen der Gesellschaft, sagte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger: „Divers aufgestellte Unternehmen sind Firmen mit eindimensionalen Strukturen oft überlegen.“

