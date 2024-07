Mit "Only You" hat das Londoner Vokalensemble "Apollo 5" soeben unter der Abendsonne und tosendem Beifall seine Reise über fünf Jahrhunderte, von Madrigalen bis zu Hits der Popgeschichte, beendet. "Bitte bleiben Sie noch kurz, ich brauche Sie als Zeugen", appelliert ein Besucher, der beim Mischpult das Mikro ergriffen hat, an die in die Pause Auseinanderdriftenden. Zeugen, bei den Inntönen? Wofür?