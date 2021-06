Zwei Urlaube hatte Regisseur Daniel Sager bereits abgesagt, er war in Warteposition. Der heute 35-Jährige wollte 2018/2019 auf keinen Fall versäumen, was in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung (SZ) passiert, wenn der Startschuss zur Story über ein skandalträchtiges Video mit einem hochrangigen Politiker fällt. Es habe das Zeug, eine Regierung zu Fall zu bringen, wird es in seinem Film "Hinter den Schlagzeilen" später heißen.