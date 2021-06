Wie die Arbeit in Zukunft die Menschen verändern wird

Noch ist es ein Spiel für die Besucher im Linzer Ars Electronica Center (AEC): Sie "unterschlagen" in einem von neun Bankfächern Geld, und der Computer muss mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) herausfinden, wo es liegt. Er stellt dem Spieler gezielt Fragen, analysiert die Antworten sowie Gestik und Mimik und versucht so herauszufinden, ob sein Gegenüber lügt.

Noch ist diese Installation des JKU-Law-Labs ein Spiel. Doch wird künstliche Intelligenz schon bald in unseren Gerichten Einzug halten? Das gebe es vereinzelt schon heute, sagt Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter des AEC. Zum Beispiel, wenn KI Datenmaterial auf seine Relevanz für einen Gerichtsfall durchforstet. "Wir müssen uns fragen, wie weit die künstliche Intelligenz in unserer Gesellschaft gehen soll", sagt er. Der KI-Lügendetektor sei bereits Realität. Jetzt gehe es darum, zu entscheiden, ob die KI reine Unterstützung bleibe oder dem Menschen wichtige Entscheidungen – etwa vor Gericht – abnehmen soll. Für Stocker ist klar: "Wir dürfen eine solche Verantwortung nicht abschieben."

Mit der Arbeitswelt im Zeitalter der Digitalisierung beschäftigt sich die gestern eröffnete Ausstellung "Die Arbeit in und an der Zukunft", die von AEC und Arbeiterkammer gestaltet wurde. Dabei werden verschiedene Aspekte des technologischen Wandels hin zur digitalen (Arbeits-)Gesellschaft aufgezeigt – zu Beginn mit vielen Schautafeln faktenbasiert und trocken, später mit Beispielen zum Ausprobieren lebendiger. So demonstrierte Stocker beim gestrigen Presserundgang ein so genanntes Exoskelett, das Mitarbeitern in Firmen hilft, die Hände fast ohne Kraftanstrengung über Kopf zu halten. Ein beeindruckendes Hilfsmittel, das jedoch so personalisiert werden kann, dass es zur Überwachung des Mitarbeiters nicht mehr weit ist.

Für AK-Präsident Johann Kalliauer werfen derartige Technologien viele Fragen auf. "Digitalisierung nur auf die Informationstechnologie zu reduzieren, ist eine Verkürzung", sagte er. "Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema." Das sieht der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) ähnlich: "Die Digitalisierung ist die zentrale Transformation unseres Lebens und Arbeitens. Wichtig ist, dass die Arbeitenden diesen Weg mitgehen, nicht weil sie es wegen fehlender Möglichkeiten müssen, sondern weil sie es wollen." Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) plädiert für ein aktives Entwickeln der neuen Arbeitswelt: "Wir dürfen nicht der Spielball unserer Zukunft sein, wir müssen sie selbst gestalten." (hes)