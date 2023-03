Wie der Weltfrauentag die Spielpläne erobert

Female Tracks" in Wels: Bereits 2022 zeigte das Programmkino Wels mit einem fein kuratierten Programm von Anna Dobringer und Lisa Kainz auf. Die vielfältige Arbeit weiblicher Filmschaffender rückt man dort heuer von 8. bis 12. 3. bei den "female tracks" in allen cineastischen Formen in den Fokus – von Sarah Polleys für den Oscar nominierten Spielfilmaufarbeitung über sexuellen Missbrauch "Women Talking" über die Spieldoku "Mutter" mit Anke Engelke bis zu Alice Diops Gerichtsdrama "Saint Omer", das mit Frankreichs "Oscar" César prämiert wurde. www.programmkinowels.at

Lesung, Konzert und Theater im Gugg Braunau: Bereits 2022 konnte das von Angelika Weinberger geführte Kulturhaus eine Veranstaltung bei den Braunauer Frauentagen realisieren, heuer nimmt es an drei Abenden teil. Das Konzert von Las Karamba (10. 3.) wird in Kooperation mit dem Verein "Frau für Frau" gestaltet, der an diesem Abend "20 Jahre Frauenberatungsstelle" und "Zehn Jahre Frauenübergangswohnung" feiert. Am 9. 3. laden Mareike Fallwickl und Doris Leeb zur Lesung. Leeb ("Iaz Owa") liest gesellschaftskritische Dialektpoesie, Leeb präsentiert ihren aktuellen Roman, in dem der Suizid einer Mutter eine Familie und ihre beste Freundin in einen Strudel der Trauer zieht. Am 11. 3. bringt Schauspielerin Maxi Blaha die Komponistin und Salonière Alma Mahler abseits ihres Musen-Daseins auf die Bühne. www.gugg.at

Einen dreitägigen Schwerpunkt setzt die Hofbühne Tegernbach: Am 3. 3. singen die Schick Sisters, am 8. 3. bietet Eva Maria Marold das Kabarett "Vielseitig desinteressiert", inspiriert vom Leben als Alleinerziehende, und am 12. 3. folgt das Kindertheater "Die kleine Hexe" über eine 127-jährige Magierin, die es endlich zur Walpurgisnacht schaffen will (ab 5 Jahren). www.hofbuehne.at

Im Akku Steyr hat man den März t zum Weltfrauenmonat mit sieben Veranstaltungen erklärt, unter anderen lesen Susanne Scholl (23. 3.), Bachmann-Preisträgerin Ana Marwan (8. 3.) und Alex Beer (29. 3.). Kabarett bieten RaDeschnig (11.3.), es singt Sabine Stieger (4. 3.). www.akku-steyr.com

In Linz verdichten sich ebenso Veranstaltungen über weibliche Lebensrealitäten. Ein lautstarkes Zeichen zum Weltfrauentag wird am 7. 3. erklingen, wenn die Poxrucker Sisters, Sängerin Virginia Ernst, Katharina Straßer und die Band "Brassessoires" im Brucknerhaus auftreten. www.brucknerhaus.at Im "Haus der Frau" beleuchtet der Abend " Die Frau Margret Bilger" ( 9. 3.) in Lesung und Gespräch die Künstlerin. www.hausderfrau.at Am 10. 3. liest Johanna Grubner, Soziologin und Genderforscherin, ihren Text "Affidamento" aus der Publikation female positions in der Linzer Stadtwerkstatt. Am 14. 3. findet im Theater Phönix der zweite "female positions"-Salon zu "Frauen und Alter(n)" statt. www.theater-phoenix.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller