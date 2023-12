Wie der ORF seine neue Digitalmacht nutzen will

Das neue ORF-Gesetz gibt dem ORF im digitalen Bereich neue Möglichkeiten. Bereits mit 1. Jänner baut der ORF daher sein Online-Angebot um. Herzstück ist die neue Streaming-Plattform ORF ON (on.orf.at), die im Jänner startet und schrittweise bis April die TV-Thek ablösen wird. Sie ist aufgebaut wie Netflix und Co., inhaltlich nutzt der ORF nun die Möglichkeit, seine Angebote nicht mehr nach sieben Tagen von Netz nehmen zu müssen. Als erstes Highlight wird auf ORF On mit 1. Jänner die neue ORF-Serie „Biester“ – Nachfolgeformat der „Vorstadtweiber“ – zu sehen sein, und zwar gleich alle zehn Folgen am Stück. Regulärer Serienstart ist erst am 19. Februar. ORF ON zeigt in Zukunft Serien und Filme sechs Monate lang, Audio- und Newsbeiträge 30 Tage. Dokus und Kultursendungen dürfen nach dem neuen Gesetz unbegrenzt gezeigt werden.

Trotzdem wird nicht jede Sendung immer online zu sehen sein: „Wir werden auch nach redaktionellen Schwerpunkten auswählen“, sagt Onlline-Chef Stefan Pollach. So wird es zum Beginn etwa zehn Universum-Dokus zu sehen geben, ihre Zahl wird je nach Ausstrahlung im TV sowie nach Einschätzung der ORF Online-Redaktion variieren. Auch der Zeitpunkt, wann Video- und Audiobeiträge online gehen, wird nicht immer gleich sein: So sollen in Zukunft die neuen Folgen von „Willkommen Österreich“ am Ausstrahlungstag bereits um 20 Uhr online verfügbar sein, die neue Serie „School of Champions“ wird nicht als Ganzes sondern in der Reihenfolge der TV-Ausstrahlung gezeigt. Zugekaufte Filme wird es auf ORF ON weiter nicht zu sehen geben. Für die Kinder gibt es die (bereits präsentierte) Kinderschiene kids.orf.at. Die Werbung wird wie bisher gehandhabt: Vor den Videos werden Einschaltungen eingeblendet.

Umgebaut werden muss nun auch die News-Seite des ORF, bekannt als blaue Seite. Pro Tag dürfen hier nur noch 50 textbasierte Meldungen erscheinen, aber dafür bis zu 107 Audio- und Videobeiträge. Dass damit die Zugriffe sinken werden, glaubt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nicht: „Sie wird auch so ihr Publikum finden.“ Die (gelbe) Sportseite wird nach demselben Muster umgebaut.

