Wie der Mostdipf ins Museum kam

Rechtzeitig zum 50-Jahr-Jubiläum hat das Linzer Stadtmuseum seine Dauerausstellung erneuert. Dabei zeichnen Leiterin Andrea Bina und ihre Co-Kuratorin Lisa Schmidt ein buntes, diverses, aber auch kritisches Bild der Stadt Linz. Nachdem bereits vor dem Sommer im Erdgeschoß die Ausstellung "Linz kompakt" eröffnet wurde, die einen kurzen Überblick über die Stadtgeschichte gibt, soll mit der Ausstellung im zweiten Stock die Thematik vertieft werden, sagt Bina: "Wir wollen zeigen, was Linz ist, was typisch ist für Linz. Wir möchten die gebaute, aber auch die gelebte Stadt vorstellen." Gleichzeitig mit dem Festakt zu 50 Jahre Nordico wird die Ausstellung am Donnerstagabend eröffnet.

Für die Ausstellung "Linz Blick - Die Stadt im Focus" wurden die Räume und der Boden im zweiten Stock erneuert. Ein Durchbruch ermöglicht einen Rundgang, der Festsaal wurde renoviert und in die Ausstellung mit einbezogen. Insgesamt zahlte die Stadt Linz dafür (und für die Erneuerung im Erdgeschoß für "Linz kompakt") 180.000 Euro in einem Extrabudget. Hervorstechend ist auch die Architektur: Die Gegenstände, die fast alle aus der 120.000 Exponate umfassenden Sammlung stammen, werden auf Gestellen aus Rohren der Linzer Firma kekelit präsentiert. Das gibt der Schau einen industriellen, zu Linz passenden Charakter. Im ersten Teil der Schau reisen die Besucher durch die Stadt - durchaus wortwörtlich: So kann man sich auf eine Originalgarnitur der Linzer Straßenbahn setzen und per Video vom Zentrum in die Solarcity fahren. Besucht wird auch die Tabakfabrik, das Linzer Industriegebiet, die Donau und die Linzer Stadtberge, teils in Fotos, extra erstellten Videos oder in Bildern. "Wir stellen uns auch dem schwierigem Erbe als einziger österreichischen Führerstadt von Adolf Hitler", sagt Bina. So ist etwa die Aphrodite-Statue, ein Geschenk Adolf Hitlers an Linz, zu sehen. Sie stand lange unbeachtet in einem Tempel auf dem Bauernberg, bis ein Student der Linzer Kunstuni in einer Kunstaktion darauf aufmerksam machte und eine Diskussion auslöste. Zur NS-Geschichte gibt es außerdem einen eigenen Raum am Ende des Rundganges.

Der Mostdipf von Ex-Lentos-Chef Peter Baum Bild: Herbert Schorn

Was ist typisch Linz? Das fragt ein weiterer Raum der Ausstellung. Da gibt es Linzer Torten aus Keramik zu sehen, ein von Gustav Peichl entwickeltes Radio, die Goldene Nica des Prix Ars Electronica zu sehen - und den Mostdipf der OÖNachrichten. Dieser Preis wird jährlich an verdiente Persönlichkeiten vergeben. Das Exponat im Nordico ist eine Leihgabe von Peter Baum, dem ehemaligen Direktors der Linzer Lentos.

Stadtrundgänge mit Ausflug in die OÖN-Promenaden-Galerien

Als dritte Schiene gibt es Exponate, die mit der App artivive am Handy erkundet werden können. Gemeinsam mit der Meisterklasse für Kommunikationsdesign der Linzer Grafik-HTL wurden Animationen entwickelt, die gekennzeichnete Objekte zum Leben erwecken. Wer etwa sein Handy vor ein Foto der Linzer Tabakfabrik erhält, sieht so eine Reihe weiterer historischer Bilder. "Wir wollen damit unser Museum digital erweitern", sagt Projektleiterin Klaudia Kreslehner. Zugleich gibt es auch Stadtrundgänge, die an bedeutende und weniger bekannte Orte führen. Auch dort können Exponate digital erkundet werden. Drei Stationen führen in die OÖN-Promenaden-Galerien, wo drei Graffities (auf Wunsch animiert) betrachtet werden können.

Bei Stadtrundgängen können einzelne Objekte per App auf dem Smartphone animiert werden, u.a. die Graffities in den Linzer Promenaden-Galerien Bild: MKD

Die Ausstellung ist Di-So von 10-18 Uhr und am Do von10-20 Uhr zu sehen. Infos: nordico.at

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn