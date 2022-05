Wie der "Kroaten-Franzl" aus Linz einer der erfolgreichsten Porträtmaler wurde

Den immer etwas zugeknöpften Schwaben hat ein Oberösterreicher im 19. Jahrhundert jahrelang eine gewisse Lockerheit beschert. "Und abends gehen wir zu Stirnbrand" sei dereinst in Stuttgart so ein Frohlocken gewesen, weil sich an manchen Abenden hohe Beamte, Theaterleute, Musiker und Literaten im Haus von Franz Seraph Stirnbrand versammelten.