Schon während die Landesregierung am Donnerstag über das Herunterfahren des öffentlichen Lebens beraten hatte, saß Landestheater-Intendant Hermann Schneider mit seinem Team zusammen, um Angebote für das Publikum ab Montag im Lockdown auszutüfteln. Schneider: "Keine Frage, wir wollen für unser Publikum da sein und den Lockdown für alle erträglicher machen." Im Gespräch mit den OÖN kündigt Schneider an, dass schon kommende Woche das Musical "The Wave" nach dem gleichnamigen Buch und Film über das