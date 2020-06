Wie das Ars Electronica Center mit viel Glück Hacker austrickste

Es war an einem Freitagabend im Mai gegen 22 Uhr: Unbekannte Täter starteten einen Hackerangriff auf die Computersysteme des Linzer Ars Electronica Centers (AEC). Was die Täter allerdings nicht ahnten: Trotz der späten Stunde arbeiteten noch Mitarbeiter im System. "Das war unser Glück", sagt der künstlerische Leiter Gerfried Stocker. "Sie konnten das Schlimmste abwenden."

So konnte das Wichtigste, die Daten, gerettet werden. Dennoch müssen nun sämtliche IT-Systeme durchforstet werden, auch unter Mithilfe externer Experten – was laut Stocker noch bis zu drei Monate dauern wird. Über die Täter, die sehr professionell vorgingen und bereits im Jänner zum ersten Mal eindrangen, ist wenig bekannt. "Der Angriff lief über ein russisches Pod-Netzwerk", sagt Stocker. "Das heißt aber nicht, dass die Täter aus Russland stammen." Doch warum hackt man überhaupt die IT-Systeme eines Museums? "Wohl um Lösegeld zu fordern", vermutet Stocker. So weit sei es aber beim AEC nicht gekommen.

Auch die Corona-Pandemie hat das AEC schwerer als andere Museen getroffen. Denn im Zukunftsmuseum gibt es wenig anzusehen, aber viel anzugreifen und auszuprobieren. "Es ist unmöglich, alle Geräte laufend zu desinfizieren, nachdem sie von Besuchern berührt wurden." Daher ist das Museum weiter geschlossen, stattdessen wurde das Onlineprogramm "Home Delivery" gestartet. Nun wird das AEC langsam geöffnet: Seit vergangener Woche gibt es mit "Deep Space Live" Veranstaltungen für bis zu 30 Besucher, bald soll es auch Führungen für vorangemeldete Gruppen geben. Im September könnte das Museum wieder regulär öffnen.

Noch im Juni will Stocker Details zum Festival Ars Electronica von 9. bis 13. September auf dem Gelände der Kepler-Uni geben. Es soll eine Mischung aus physischen und digitalen Veranstaltungen sein und unter dem Motto "Kepler Gardens" eine Vermessung der Welt nach Corona sein.

Ein weiterer Lichtblick war gestern die Bekanntgabe der "Starts"-Preise, ein weltweiter Bewerb, den das AEC im Auftrag der EU-Kommission abwickelt. Besonders erfreulich: Das Linzer Museum erhielt den Zuschlag für die Organisation auch in den kommenden drei Jahren.

„Starts“-Preise

Im Auftrag der EU-Kommission wickelt des Ars Electronica Center den weltweiten „Starts“-Bewerb ab. Dabei werden Projekte geehrt, die an der Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie Zukunftstrends aufzeigen. Heuer gab es 1775 Einreichungen aus 89 Ländern. Je 20.000 Euro Preisgeld gingen an Andrea Ling (Kalifornien) und Olga Kisseleva (Russland) für zwei Ökologieprojekte. Bürgermeister Klaus Luger und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer zeigten sich stolz, dass Linz den Bewerb weitere drei Jahre organisiert.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben h.schorn@nachrichten.at