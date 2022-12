Wie das AEC den Stromverbrauch um ein Viertel gesenkt hat

Lag im Jahr 2018 der jährliche Stromverbrauch im Ars Electronica Center (AEC) bei 1,63 Kilowattstunden, so sind es heuer (voraussichtlich) 1,21. Damit wurde innerhalb von vier Jahren der Stromverbrauch um ein Viertel gesenkt. Verantwortlich dafür ist ein bunter Mix an Maßnahmen, sagt Haustechniker Elias Silber: "Wir haben an vielen verschiedenen Schrauben gedreht."

So wurden mehrere Projektoren im Herzstück des AEC, im Deepspace, auf eine neue Lasertechnologie umgestellt, in Räumen wird nur mehr dort gekühlt, wo es wirklich notwendig ist, Bewegungsmelder wurden installiert und die gesamte Ausstellung kann nun per Knopfdruck am Abend heruntergefahren werden.

Seit Ende November ist das AEC Mitglied beim Klimabündnis, dem größten Klimaschutz-Netzwerk Europas. Dabei wurde eine Klimaschutz-Strategie bis 2027 ausgearbeitet. Da setzt man auch bei den 200 Mitarbeitern an: So wurde der Verbrauch von Druckerpapier durch die Digitalisierung vieler Arbeitsabläufe gesenkt, wer Dienstreisen bis 800 Kilometer nicht mit der Bahn antritt, braucht eine Genehmigung.

Für heuer haben sich diese Einsparungen positiv auf das Energiebudget des AEC ausgewirkt: "Die Kosten für Strom und Fernwärme liegen auf dem Niveau des Vorjahres", sagt Geschäftsführer Markus Jandl. Nächstes Jahr rechnet er aber aufgrund höherer Preise trotzdem mit einem drastischen Anstieg von 250.000 Euro (2022) auf bis zu 400.000.

PV-Anlage auf dem Dach?

Daher wird auch die einst verworfene Idee einer Photovoltaik-Anlage auf dem AEC-Dach wieder neu angedacht. "Früher galt so eine Anlage als nicht rentabel", sagt Jandl. "Mit den hohen Strompreisen könnte sich das ändern."

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben