Oscars live: Wie Brad Pitt und "Parasite" Favoriten "Joker" ausspielen

Seit mehr als 90 Jahren ist er der prestigeträchtigste aller Filmpreise. Bevor der Oscar in Los Angeles Sieger und Verlierer offenbart, ein Überblick über rein rechnerische Favoriten, wahre "Goldjungen" im Preisrennen und alte Kämpfe.

Favoriten nach Zahlen: Mit elf Nominierungen ist der außergewöhnliche Comicfilm "Joker" von Todd Phillips großer Favorit. Mit je zehn Chancen folgen gleich drei Konkurrenten: Martin Scorseses Mafia-Epos "Irishman" (Netflix), Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood", eine Hommage auf das Jahr 1968, und Sam Mendes’ Antikriegswerk "1917". Selten war der Favoritenkreis so dicht, getragen von Star-Regisseuren, die in der Lage sind, innerhalb der Zwänge der Studioindustrie ihre Handschrift weiter zu etablieren. Phillips ist hier der Neuling.

„Joker“-Star Joaquin Phoenix Bild: APA/AFP

Favoriten der Branche: Das Rennen für den besten Film zu gewinnen, ist mit einem Abfahrtssieg auf der Streif vergleichbar – jedes Detail muss stimmen, die Form zum idealen Zeitpunkt perfekt sein. Im Oscar-Geschäft heißt das: Die Einführung in die cineastische Elite (z. B. in Cannes), die Resonanz weltweit bei Publikum und Kritikern und die politische Botschaft müssen passen. Vor allem aber PR- und Lobbyarbeit, während die Academy wählt. Heuer zeichnet sich das bei Sam Mendes’ "1917" ab, auch in der Regie.

Liebling aller, Nr. 1: Es gibt zwei Phänomene, bei denen es sich so anfühlt, als müsse es am Sonntag sogar zum Sieg kommen: Brad Pitt – Anwärter auf den Goldmann als Nebendarsteller in "Once Upon A Time In Hollywood" – und das koreanische Wunder "Parasite". Zuerst zum Bekannten: Brad Pitt hat mit charmant-selbstironischen Dankesreden – vom Golden Globe bis zum britischen "Oscar" Bafta – entzückt. Und er hat getan, was Hollywood liebt: Nach der Scheidung von Angelina Jolie und der Überwindung seiner Alkoholsucht legte er dank Tarantino ein fulminantes Comeback hin. Sein so jugendlicher Sexappeal, für den der 56-Jährige früher stand, lenkt auch nicht länger von seinem großen, gereiften Talent ab.

Pitt könnte seinen ersten Schauspiel-Oscar holen. Bild: Reuters

Der Liebling aller, Nr. 2: Was Regisseur Bong Joon-ho mit "Parasite" erlebt, kann man mit Michael Haneke und "Liebe" bei den Oscars 2013 vergleichen. Angetreten, um beim Fremdsprachen-Award mitzumischen, entfachte sich ein Feuer der Begeisterung: Bongs exzellente Satire auf Südkoreas Gesellschaft ist nicht mehr nur in besagter Kategorie nominiert, sondern auch überhaupt als bester Film – insgesamt sechs Mal.

„Parasite“-Regisseur Bong Joon-ho Bild: Reuters

Die Außenseiterin: Die Academy scheiterte grandios an einer selbst auferlegten Pflicht: Gleichstellung der Geschlechter. Heiß diskutiert wurde, dass man die Kalifornierin Greta Gerwig (36) nicht für den Regie-Oscar nominierte. Mit ihrer feinsinnigen Verfilmung des feministischen Buchklassikers "Little Women" hat sie als einzige Frau Chancen im Feld um den besten Film. So oder so – sie ist die Außenseiterin.

Netflix: Was 2019 noch neu war, ist fast normal geworden: Der US-Streamingdienst Netflix mischt das alte Studiosystem ordentlich auf – mit 24 Nominierungen, Rekord!

Wir berichten im Liveblog von der Oscarnacht:

Nominiert für die beste Hauptrolle

Renée Zellweger: Was für ein Comeback! Die „Bridget-Jones“-Darstellerin (50) hat aufgrund ihrer furiosen Darstellung von Judy Garland gute Chancen.

Scarlett Johansson: Die 35-Jährige ist erstmals oscarnominiert, das aber gleich zwei Mal: für „Marriage Story“ (Beste Schauspielerin/Hauptrolle) und als beste Nebendarstellerin in Taika Waititis „Jojo Rabbit“.

Charlize Theron: Die Südafrikanerin (44) überzeugt im Medienthriller „Bombshell“, der Film startet nächste Woche.

Saoirse Ronan: In der Adaption von „Little Women“, einem Klassiker feministischer Literatur, verzeichnet die erst 25-Jährige bereits ihre vierte Oscarnominierung.

Cynthia Erivo: Die Britin (33) verkörpert in „Harriet“ die schwarze Sklavenbefreierin Harriet Tubman.

Harriet Tubman. Antonio Banderas: Seit seinem Triumph in Cannes war klar, dass der 59-Jährige für seine Rolle in Pedro Almodóvars Drama „Pain & Glory“ („Leid und Herrlichkeit“) Topkandidat ist.

Leonardo DiCaprio: Das ist bereits Oscarnominierung Nummer sechs für den Feschak (45) dank „Once Upon a Time In Hollywood“.

Das ist bereits Oscarnominierung Nummer sechs für den Feschak (45) dank „Once Upon a Time In Hollywood“. Adam Driver: Der„Star Wars“-Star (36) geht dank seiner Leistung in der Scheidungstragödie „Marriage Story“ ins Rennen.

Der„Star Wars“-Star (36) geht dank seiner Leistung in der Scheidungstragödie „Marriage Story“ ins Rennen. Joaquin Phoenix: Eine Nominierung für „Joker“ war im Fall des 45-Jährigen fast obligat. Den Golden Globe Award als bester Hauptdarsteller hat er ja schon bekommen und gilt deswegen auch als Favorit für einen Oscar.

Jonathan Pryce: Der Brite brilliert als Franziskus im Netflix-Film „The Two Popes“ (Die zwei Päpste“).

Im Rennen um den besten Film

Ford vs. Ferrari: Le Mans als packendes Motorsport-Kino

The Irishman: Robert DeNiro als Mafia-Pate, der sein Leben überdenkt. Nominiert sind aber die anderen: Al Pacino und Joe Pesci.

Robert DeNiro als Mafia-Pate, der sein Leben überdenkt. Nominiert sind aber die anderen: Al Pacino und Joe Pesci. JoJo Rabbit: Ein Hitlerjunge und sein bester Freund, der Führer. Bei den OÖN fiel der Film durch (zwei Sterne).

Ein Hitlerjunge und sein bester Freund, der Führer. Bei den OÖN fiel der Film durch (zwei Sterne). Joker: Joaquin Phoenix stellt sich dem Vergleich mit Heath Ledger und besteht mit Bravour, große Abrechnung mit der Welt.

Joaquin Phoenix stellt sich dem Vergleich mit Heath Ledger und besteht mit Bravour, große Abrechnung mit der Welt. Little Women: Ein fantastisches Star-Ensemble verhandelt zeitlose Fragen gleicher Rechte.

Once Upon A Time In Hollywood: Tarantino würdigt Hollywood im Jahr 1968 und rechnet mit der „Manson Family“ ab.

Tarantino würdigt Hollywood im Jahr 1968 und rechnet mit der „Manson Family“ ab. Marriage Story: Ein Film über eine „Scheidungs-Apokalypse“

Ein Film über eine „Scheidungs-Apokalypse“ 1917: Die Sinnlosigkeit des Kriegs, überragend gefilmt

Die Sinnlosigkeit des Kriegs, überragend gefilmt Parasite: Eine arme Familie in Seoul schleicht sich bei einer reichen ein – hervorragend.

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at