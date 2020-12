Wer im August das Privileg hatte, bei den Salzburger Festspielen Ludwig van Beethovens Neunte Sinfonie von den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti zu hören, der musste schon abgebrüht sein, um dieses Mammutwerk nicht im Unterfutter zu spüren. Heute ist der Tag, dessentwegen die Musikwelt das ganze Jahr über aus dem Häuschen ist. Das genaue Datum, an dem Beethoven 1770 in Bonn zur Welt kam, ist nicht bekannt, deshalb wird am 17. Dezember – als die Taufe stattfand – sein 250.