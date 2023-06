Am 18. November des Vorjahres wähnte sich Manuel Thalhammer am Ziel seiner Träume. Der 38-jährige Linzer hatte soeben die ORF-Comedy-Challenge gegen sieben Nachwuchs-Kabarettisten gewonnen. Den Siegerpreis hatte man auf dem Küniglberg in einer eigens einberufenen Pressekonferenz bekannt gegeben: eine eigene Show im ORF.