WHO fordert klare Regeln für weniger Salzkonsum

Viele dürften ihr Ziel aber verfehlen, wie die WHO gestern berichtete. Auch Österreich schaffte es nicht. Geplant war, den Natriumkonsum bis 2025 um 30 Prozent zu senken.

Die WHO empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als zwei Gramm Natrium, das sich im Speisesalz befindet, am Tag zu sich zu nehmen. Das entspricht etwa einem gestrichenen Teelöffel Salz. Der tatsächliche Verzehr soll im weltweiten Durchschnitt das Doppelte betragen. Nur neun Länder hätten laut WHO klare und umfassende Vorschriften für die Reduzierung von Natrium. Die WHO fordert nun, dass mehr Regierungen Höchstwerte für den Natriumgehalt von Nahrungsmitteln festlegen.

