Wetten, dass Loreen am Samstag zu 49 Prozent den ESC gewinnt

Loreen bei ihrem ESC-Sieg 2012 (links) und im Semifinale in Liverpool am Dienstag

Die Schweden wissen, wie man den Eurovision Song Contest gewinnt. In der ewigen Bestenliste liegt das Land mit sechs Siegen auf Rang zwei hinter Irland (7). Heuer will man an Trophäen gleichziehen und hat mit Lorine Zineb Nora Talhaouia, genannt Loreen, eine Sängerin am Start, die das Gefühl des Siegens beim großen europäischen Wettsingen mit australischer Beteiligung bereits kennt.