Werner Kofler: Der Schreibtisch war ihm eine feste Burg

Zur programmatischen Linie des Linzer Stifterhauses, seinem Publikum Literatur mit Oberösterreichbezug zu präsentieren, scheint der Autor Werner Kofler nicht so recht zu passen. Er wurde 1947 in Villach geboren, wo auch seine ersten literarischen Versuche in Zeitungen und Zeitschriften erschienen sind. Ab 1970 lebte er in Wien. Dazwischen lag allerdings ein oberösterreichisches Jahr, das für Kofler nicht folgenlos blieb.