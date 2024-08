"Tiger Lillies"-Sänger Martyn Jacques versteigert seine Gemälde bis Sonntag in Neufelden

Mit Clownmaske und Falsett-Stimme ist er der Frontmann des britischen Trios "The Tiger Lillies", das seit 35 Jahren britischen Humor mit einer Prise Punk und Anklängen an Bert Brecht und Kurt Weill vereint. Doch Martyn Jacques hat noch eine zweite Leidenschaft, mit der der 65-Jährige bis Sonntag im Mühlviertel zu Gast ist: In der Heimat.Art-Station, der Galerie von Joachim Eckl in Neufelden, präsentiert der Sänger erstmals seine Gemälde. Rund 70 Werke werden für den guten Zweck versteigert.