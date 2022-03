"Wer will mich": Edith Klinger wäre 100

Mit der TV-Sendung "Wer will mich" schrieb sie Fernsehgeschichte. "Mein Herz gehörte schon immer besonders den alten, kranken und schwierigen Tieren", sagte Klinger einst. Sie habe Tiere schon mit drei Jahren gerettet. Die Wienerin bestritt mehr als 800 Sendungen und suchte dort für herrenlose Hunde und Katzen ein neues Heim.

Geboren am 28. März 1922 in Wien, wuchs die Tierschützerin in Rumänien auf. 1947 arbeitete sie zunächst als Schauspielerin in österreichischen Nachkriegsfilmen und kleineren Theatern. 1981 strahlte der ORF die erste Folge von "Wer will mich" aus. 2013 verstarb Klinger kurz vor ihrem 91. Geburtstag.